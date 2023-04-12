Шахрайство у Польщі: як українцям убезпечити себе

Інформаційна платформа «ЮНІСЕФ Спільно» підготувала інфографіку, де розповіла, з якими шахрайськими схемами можуть зіткнутися українці у Польщі та як уберегти себе.

Про це пише УНН.

На платформі зауважують, що у Польщі є шахраї, які збирають персональну інформацію вимушених переселенців з України та від імені влади пропонують отримати вигадану виплату.

Тож, запропонували переглянути інфографіку, щоб дізнатися, як себе уберегти.

Схема 1: збір персональних даних

Схема 2: шахрайство з PESEL

Схема 3: фейкова фінансова допомога

Схема 4: мобільні аферисти