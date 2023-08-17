Столичні поліцейські викрили зловмисника, який пограбував іноземця

Правопорушник вихопив з рук перехожого чоловіка мобільний телефон та втік. Оперативники зі співробітниками сектору кримінального аналізу встановили особу фігуранта та розшукали його. За вчинення грабежу у період воєнного стану йому може загрожувати до 10 років ув’язнення.

До поліції Києва звернувся іноземець, який розповів, що день тому, на Чоколівському бульварі його пограбував невідомий, вихопивши з його рук мобільний телефон. Cлідчо-оперативна група Солом’янського управління поліції одразу ж виїхала на місце події та почала відпрацювання.

За словами начальника Солом’янського управління поліції Ігоря Леуса, разом зі співробітниками сектору кримінального аналізу оперативники переглянули відеозаписи з камер відеоспостереження, які зафіксували грабіжника:

«У результаті проведення оперативно-розшукових заходів наші співробітники ідентифікували нападника та затримали його неподалік від місця мешкання. Ним виявився киянин, 1996 року народження. Чоловік встиг продати мобільний телефон на ринку, однак, ми вже встановили особу «покупця» та вилучили речовий доказ».

Слідчі оголосили фігурантові про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до десяти років. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Києва