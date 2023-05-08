Екснаредеп Святаш радив росіянам обстріляти Кременчуцький НПЗ – підозра

Служба безпеки України оголосила підозру в державній зраді колишньому нардепу Дмитру Святашу.

У 2002-2019 роках Святаш був народним депутатом України Верховної ради України і членом політичних партій «Відродження» та «Партія регіонів». Діяльність останньої в Україні заборонена рішенням суду у зв’язку з її антиукраїнською позицією.

Сам Святаш із листопада 2019-го переховується від слідства у кримінальних провадження і на підконтрольній українській владі території не перебуває.

Маючи проросійську політичну позицію та українофобні ідеологічні мотиви і перебуваючи в Росії, Святаш спілкувався зі своїм однодумцем Олегом Царьовим, також біглим екснардепом. Знаючи про зв’язки Царьова з високопосадовцями РФ Міністерства оборони РФ, Святаш почав повідомляти йому актуальну інформацію про обстановку в Україні.

Так, 31 березня 2022 року, о 22 год. 27 хв. Святаш передав Царьову отримані від керівництва Кременчуцького нафтопереробного заводу ПАТ «Укртатнафта» відомості про успішну роботу підприємства та про впевненість керівників у тому, що їх потужності не будуть обстріляні Росією. Святаш водночас наголосив Царьову, що Кременчуцький НПЗ треба знищити, щоб позбавити підрозділи Збройних Сил України на території Донецької та Луганської областей забезпечення пальним. 2 квітня 2022-го російська армія обстріляла завод.

Того ж дня Святаш передав Царьову отримані від керівництва підприємтва детальні відомості про результати обстрілу, пошкоджені та знищені об’єкти та можливості їх відновлення.

За державну зраду в умовах воєнного стану Святашу загрожує 15 років увʼязнення або довічно. // Судовий репортер