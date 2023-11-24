Ексочільника медзакладу Херсона та двох підприємців судитимуть за розтрату понад ₴7 млн. бюджетних коштів

Прокурори Херсонської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього директора центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф обласного центру, а також двох підприємців.

Слідством установлено, що у червні 2022 року, колишній очільник херсонської медустанови пішов на співпрацю з ворогом. Він обійняв посаду «в.о. главного врача» захопленого окупантами медзакладу, який згодом перереєстрував за законодавством рф.

На цій посаді він організував відкриття банківського рахунку у незаконно створених установах держави-агресора, надав приміщення для проведення псевдореферендуму. Також він здійснив переміщення спецтранспорту швидкої медичної допомоги на тимчасово окуповану територію.

Окрім того, діючи у змові з двома підприємцями, уклав нікчемні договори, розтративши таким чином бюджетні кошти центру на суму понад 7 млн грн.

Колишньому очільнику херсонської медустанови інкриміновано пособництво державі агресору та розтрату майна в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем (ч. 1 ст. 111-2, ч. 5 ст. 191 КК України). Підприємців судитимуть за розтрату чужого майна в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

Спеціальне досудове розслідування здійснювалося слідчими ГУНП в Херсонській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Херсонської обласної прокуратури