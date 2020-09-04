У Миколаєві затримали військовослужбовця, з авто якого вилучили гранати, набої, тротилові шашки та сигнальні ракети

Вночі, 4 вересня, до поліції надійшло повідомлення від мешканки Центрального району про те, що зі стоянки зник її автомобіль BMW-323.

Заявниця підозрює в угоні свого чоловіка, тому що вони посварились, та вказує, що при собі він може мати боєприпаси.

Поліцейські розшукали транспортний засіб впродовж години. За кермом авто дійсно знаходився чоловік заявниці, який прямував за межі міста.

Оглянувши транспортний засіб, правоохоронці виявили у салоні револьвер, патрони різного калібру, три тротилові шашки, дві гранати та сигнальні ракети.

Зі слів водія-військовослужбовця, боєприпаси він знайшов на околиці міста. Вилучене правоохоронці направлять на експертизу.

28-річному чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років. // Вартові еспресо