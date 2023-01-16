На Волині керівника підприємства підозрюють у крадіжці в «Укрзалізниці» 40 тисяч тонн піску вартістю понад ₴4 млн.

За процесуального керівництва Ковельської окружної прокуратури Волинської області екскерівнику Радошинського піщаного кар’єру та його спільнику повідомили про підозру у вчиненні розтрати чужого майна в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 191 КК України).

За даними слідства, керівник підприємства та 30-річний львів’янин, який відповідав за пошук клієнтів, облік вкраденого та одержання грошей за товар, налагодили схему відпуску з належного АТ «Укрзалізниця» кар’єру в Ковельському районі Волинської області піску за готівку, за заниженими цінами та підробленими видатковими накладними поза бухгалтерським обліком.

У такий спосіб з вересня 2020 до вересня 2021 року спільники незаконно реалізували майже 40 тисяч тонн піску, завдавши державі збитків на суму понад 4 мільйони гривень.

Триває досудове розслідування, яке здійснюють слідчі Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області.

Пресслужба обласної прокуратури