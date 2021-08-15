Эксперт рассказал, как мог погибнуть мэр Кривого Рога

В Кривом Роге продолжаются следственные мероприятия по установлению обстоятельств гибели городского головы Константина Павлова.

Появилась версия, которую озвучил эксперт-криминалист Днепропетровского областного управления полиции.

По словам криминалиста, пуля пролетела насквозь, срикошетила от стены и полетела на соседний участок. Специалисты отталкиваются от положения тела, оружия и брызг крови. «Уперся прикладом в стену и выстрелил в упор», — приводит слова эксперта в своем канале Telegram местный журналист Олег Ермолинский, передает Depo.Днипро.

По его словам, на месте происшествия находится руководство полиции города и области. Все обстоятельства изучаются.