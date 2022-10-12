На Харківщині затримали колишнього слідчого, який працював на окупантів в Балаклії

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру ексслідчому одного з відділень Ізюмського районного управління поліції за фактом добровільного зайняття посади в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час окупації Балаклії 32-річний ексслідчий добровільно зайняв посаду «поліцейського охорони» у так званій «Народній міліції».

Довірили окупанти небагато колаборанту. Він охороняв адміністративні будівлі, склади та місцевого «збирача податків», коли той збирав «данину» на ринку.

7 жовтня колаборанта затримали у Балаклії в порядку ст. 208 КПК України.

8 жовтня слідчий суддя Київського районного суду задовольнив клопотання обласної прокуратури та взяв під варту підозрюваного.

Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Харківського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацоінальної поліції України.

Харківська обласна прокуратура