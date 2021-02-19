Поліцейські Донеччини повідомили про підозру помічнику бойовиків

Поліцейські встановили, що у 2014 році 35-річний мешканець міста Лиман допомагав бойовикам чергувати на дорогах району. Попри те, що з моменту злочину пройшло більше шести років, правоохоронці зібрали докази його протиправної діяльності.

Встановлено, що до обов’язків помічника бойовиків входило здійснення «фільтраційно-пропускного» режиму на автодорозі між містом Лиман та селищем Ставки. Одним із завдань проросійських найманців було виявлення патріотично налаштованих громадян.

Чоловіку було повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ст. 260 ч.2 Кримінального кодексу України (Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань). За це правопорушення передбачено до 8 років позбавлення волі.

Звертаємо увагу, що згідно з ч. 6 ст. 260 ККУ звільняється від кримінальної відповідальності за цією статтею особа, яка перебувала у складі збройних формувань, якщо вона добровільно вийшла з такого формування і повідомила про його існування органи державної влади чи органи місцевого самоврядування.

Нагадаємо, у 2020 році поліція Донеччини викрила 264 бойовиків.

Краматорське районне управління поліції Донецької області