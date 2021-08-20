У Києві забудовник під прикриттям «тітушок» зніс історичну садибу Барбана (відео)

Будівельна техніка вночі майже повністю зруйнувала будівлю.

У Києві вночі 20 серпня забудовник будівельною технікою майже повністю знищив історичну садибу Барбана, розташовану неподалік Львівської площі на вул. Обсерваторній. Про це повідомив один із активістів Олег Симороз в Facebook.

«Попри обіцянки Шевченківської поліції про зупинення будівельних робіт на вул Обсерваторній, 6. Забудовник вночі о 5 ранку під прикриттям 30 тітушок загнав будівельну техніку та знищив будинок Барбана кінця ХІХ століття», – написав він.

Учора на місці садиби, яку вже тривалий час хотіли знести, щоб поставити там чергову висотку, трапилися сутички. Активісти, які намагалися завадити незаконній забудові маєтку, перекрили дорогу. Тим часом один з водіїв намагався проїхати перекритою вулицею. В результаті між ними сталася бійка, учасників сутички доправили до відділку поліції.

Місцеві мешканці та активісти, які борються за збереження історичної архітектурної спадщини Києва, тривалий час протистояли спробам знесення садиби. Зеленим будівельним сукном будівлю обнесли ще на початку травня. Вчора забудовник почав розбирати столітню садибу попри протести місцевих мешканців. Забудовник, він же власник будівлі – ТОВ «Інформаційна група Агентство столичних повідомлень».

Роботи проводились попри те, що у травні Міністерство культури та інформаційної політики направило забудовнику припис про припинення земляних та будь-яких будівельних робіт на цьому об’єкті.

Оновлення. У поліції Києва розповіли, що відділ дізнання розслідує кримінальне провадження за ст. 356 (Самоправство) Кримінального кодексу України.

«Дізнавачі за погодженням процесуального керівника місцевої окружної прокуратури міста Києва подали до районного суду клопотання про накладення арешту на цілісний майновий комплекс із забороною вчиняти будь-які дії відносно вказаного майна», – повідомили правоохоронці.

Поліція також додала, що двом затриманим вчора активістам загрожує штраф від восьми до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням 20% заробітку, або адміністративний арешт на строк до 15 діб.

Їм інкримінують ст. 173 (Дрібне хуліганство) та ст. 185 ( Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Тим часом Мінкультури відповідальність за руйнування садиби поклало на столичну владу.

«КМДА, на відміну від мерів історичних українських міст та голів облдержадміністрації, не підтримала законопроект МКІП про протидію хаотичній забудові. Тож і ростуть потворні торгівельні, офісні центри, знищуючі історичні пам’ятки. Київ із квітучого, комфортного, зі своєї історією міста перетворюється на безлиций мегаполіс», – заявив міністр Олександр Ткаченко.

Садиба Барбана (титулярного радника) була зведена наприкінці позаминулого століття. Це одноповерховий будинок, прикрашений неокласичним оздобленням.

За даними громадської організації «Мапа реновації», що у 2015 році Науково-дослідний інститут пам’яткоохоронних досліджень пропонував внести цей будинок до Переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини. В обґрунтуванні зазначали: «Рідкісний взірець 1-поверхового садибного будинку. Прикрашений вишуканим неокласичним декором — русти, лиштви, складний карниз. Цінна пам’ятка культурного надбання міста Києва». Станом на 2021 рік охоронного статусу садиба не має. // LB.ua