Викрито зловмисника, який підробляв та збував фальшиві COVID-сертифікати

Співробітникики відділення поліції № 1 Миколаївського райуправління викрили чоловіка, який продавав фальшиві COVID-сертифікати для можливості безперешкодного перетину державного кордону.

У ході досудового розслідування дізнавачі з’ясували, що житель обласного центру налагодив схему протиправних дій, направлених на збагачення від збуту завідомо підробленого сертифіката про COVID-безпечність.

Замовники COVID-сертифікатів не проходили жодних лабораторних досліджень та процедури щеплення, а лише надавали свої дані для оформлення документації. Вартість такого документу коштувала 1500 грн.

Під час проведення слідчих заходів правоохоронці довели безпосередню причетність миколаївця до вказаного кримінального правопорушення.

Дізнавачі поліції завершили досудове розслідування кримінального провадження розпочатого за ч. 1 ст. 358 КК України «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів» та скерували до прокуратури, яка скерувала їх до суду для розгляду та прийняття рішення згідно з нормами чинного законодавства.

Правопорушнику загрожує до двох років обмеження волі.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області