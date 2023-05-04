Шахраї видурили у тернополянки майже 105 тисяч гривень

У шахрайську пастку потрапила 74-річна жителька Тернополя. Жінка думала, що рятує свою доньку, котра нібито потрапила у біду, а, насправді, – нею вміло маніпулювали аферисти.

Як розповіла пенсіонерка, до неї в обідню пору зателефонувала незнайома жінка, шокувала новиною, що її донька потрапила в ДТП та знаходиться в лікарні. Співрозмовниця повідомила, що родичка перебуває у важкому стані і терміново потрібні гроші на операцію.

Відтак зловмисниця порадила пенсіонерці нікому не телефонувати і якнайшвидше зібрати кошти. Тернополянка повірила телефонній незнайомці та передала невідомому чоловіку, який прийшов до неї додому, гроші, а це майже 105 тисяч гривень.

Те, що стала жертвою шахраїв, з’ясувалося після того, як пенсіонерка зв’язалася з донькою. З родичкою все було добре і в жодну аварію вона не потрапляла.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Поліцейські вживають заходів щодо розкриття злочину.

Правоохоронці закликають краян застерегти своїх літніх родичів від телефонних шахраїв. Не довіряйте незнайомцям та перевіряйте інформацію, яку вони розповідають, а тим паче, коли йдеться про гроші. Спробуйте якнайшвидше зателефонувати тому, хто «потребує негайної допомоги», або людям, які можуть в даний момент бути поруч і підтвердити або спростувати інформацію.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області