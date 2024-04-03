На Буковині директор фірми завдав державі збитків майже на ₴64 млн.

Протиправні дії 51-річного чернівчанина викрили співробітники слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області спільно з колегами СБУ під процесуальним керівництвом Чернівецької обласної прокуратури. Чоловік за допомогою спецтехніки видобував корисні копалини загальнодержавного значення та реалізовував їх клієнтам, не маючи дозволу на здійснення такої діяльності. Відповідно до чинного законодавства, фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі.

Під час досудового розслідування правоохоронці з’ясували, що, зловживаючи своїм службовим становищем як директор приватної фірми, протягом 2019-2022 років уклав договори із буковинцями про здачу землі йому в оренду. Не змінивши цільове призначення землі та не погодивши умови своєї діяльності з місцевою владою, чернівчанин тривалий час видобував піщано-гравійну суміш в адміністративних межах Чернівецького району і продавав приватним особам.

До своєї діяльності директор залучив також підлеглих працівників та спецтехніку, що належала підприємству.

Наразі слідчі поліції повідомили чернівчанину про підозру. Йому інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених:

– ч. 4 ст. 240 (Порушення правил охорони або використання надр, незаконне видобування корисних копалин);

– ч. 2 ст. 239-1 (Незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель);

– ч.1. ст.254 (Безгосподарське використання земель) Кримінального кодексу України.

Відповідно до висновків експертизи, внаслідок своєї злочинної діяльності фігурант завдав збитків державі майже на 64 мільйона гривень.

Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області