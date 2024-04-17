Задушив дружину та замаскував під «зґвалтування»: прокурори домоглись найсуворішого покарання для вбивці

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав винним 37-річного чоловіка в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України). Йому призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі. Це максимальна санкція за вказаний злочин.

Прокурори довели, що у с. Малі Феськи Золочівської громади ввечері 26 жовтня 2018 року чоловік перебував вдома разом зі своєю дружиною та 5-річним сином. У родині часто виникали сварки, проте того дня все закінчилось вбивством.

Під час конфлікту жінка сказала, що втомилась від постійних скандалів та додала, що піде від чоловіка. В цей час він повалив дружину на диван, сів зверху та задушив.

Як батько вбиває мати, спостерігав їх маленький син. Хлопчик плакав та просив зупинитись.

Потім чоловік встав з ліжка та вийшов на вулицю, обдумуючи можливі варіанти приховування вчиненого ним вбивства. Він пішов до свого друга, який жив по сусідству, розповів йому всю правду та «попросив допомогти».

Вони повернулись до будинку, взяли тіло жінки і пішли на територію покинутого підприємства. Обвинувачений повністю роздягнув жінку, розірвав її речі, зробивши інсценіювання «зґвалтування».

Своєму другу вбивця віддав частини телефону загиблої дружини та попросив його викинути їх, що товариш і зробив.

Наступного дня вбивця подзвонив батькам дружини та сказав, що вона не повернулась додому з роботи. Проте він не врахував того факту, що в ці дні була не її зміна.

У судовому засіданні зловмисник свою вину не визнав та додав, що «справа сфабрикована проти нього». Його друг раніше зізнався у скоєному, його визнали винним за фактом приховування злочину (ч. 1 ст. 396 КК України).

Вирок вбивці виніс Лубенський міськрайонний суд Полтавської області. Триває строк на апеляційне оскарження.

Досудове розслідування проводили слідчі СУ ГУНП в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура