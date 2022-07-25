У Запоріжжі припинили роботу шахрайського кол-центру з щомісячним прибутком у ₴1,5 млн.

Оператори телефонували громадянам під виглядом працівників різних банків. У розмовах випитували персональні дані та реквізити банківських карт, після чого гроші потерпілих переводили на підконтрольні рахунки.

21 липня, оперативники та слідчі відділу поліції №1, під процесуальним керівництвом Вознесенівської окружної прокуратури, за силової підтримки бійців батальйону поліції особливого призначення ГУНП в Запорізькій області, на підставі ухвали Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя, провели санкціонований обшук офісного приміщення в центрі міста.

Працівники поліції встановили та опитали 30 працівників, які на момент слідчих заходів перебували в приміщенні.

Викрили правоохоронці і шахрайську схему, за якою працювали зловмисники. Оператори кол-центру телефонували клієнту нібито від імені працівника служби безпеки банку і повідомляли про виявлені шахрайські дії на карткових рахунках, загрозу блокування картки, після чого пропонували пройти верифікацію та здійснити інші дії з банківською карткою. Далі випитували фінансові дані та іншу конфіденційну інформацію, зокрема СVV та пін-коди банківських карт, авторизаційні дані до онлайн-банкінгу.

Отримавши необхідну інформацію, шахраї переказували гроші на підконтрольні рахунки, оформлені на третіх осіб. Таким чином середній щомісячний прибуток від злочинних оборудок центру становив понад 1,5 мільйона гривень.

Під час проведеного обшуку співробітники поліції вилучили комп’ютерну техніку: 26 системних блоків, 28 комп’ютерних моніторів, 6 ноутбуків, а також чорнові записи.

За вказаним фактом триває досудове розслідування за ч. 3 ст. 190 (“Шахрайство”) Кримінального кодексу України.

Вилучена комп’ютерна техніка направлена на експертизу. Співробітники поліції вживають заходи для встановлення всіх осіб, причетних до роботи шахрайського кол-центру.

Відділ комунікації поліції Запорізької області