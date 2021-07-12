У Залізному Порту затримали підозрюваного у пограбуванні відпочивальників з використанням невідомої речовини

Подія сталася в одному з розважальних закладів у курортному с. Залізний Порт на Херсонщині. В поліцію надійшло повідомлення, що вночі у кафе невідомий чоловік пограбував двох відпочивальників з Кропивницького, підсипавши їм у напій невідому сильнодіючу речовину. В результаті цього чоловіки втратили свідомість, а зловмисник забрав у них золоті прикраси та майже 8 тисяч гривень.

Як повідомив керівник відділення поліції №1 (м. Гола Пристань) Олексій Войчек, потерпілих у непритомному стані та з ознаками отруєння невідомою речовиною негайно госпіталізували до лікарні. До ранку їх стан стабілізувався.

А в той час на місці працівники поліції опитали працівників кафе, де стався злочин, а також дружину одного з постраждалих. За словами жінки, за столик до чоловіків підсів невідомий чоловік та пригостив відпочивальників пивом, після чого вони і втратили свідомість. Жінка описала поліцейським прикмети невідомого і правоохоронці почали відпрацьовувати населений пункт. Приблизно через 30 хвилин працівники сектору реагування патрульної поліції помітили на набережній схожого за прикметами чоловіка. Під час особистого огляду у нього вилучили речі потерпілих.

Затриманим виявився 30-річний житель Дніпропетровської області, раніше судимий за розбій. Окрім речей постраждалих, у нього вилучили упаковку із залишками невідомої речовини, яка направлена на експертизу. Також зразки крові потерпілих направлені на експертизу, щоб з’ясувати, яку саме речовину зловмисник підсипав у напій.

Нині підозрюваний перебуває під вартою. Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.186 «Грабіж» Кримінального кодексу України. Зловмиснику може загрожувати до 6 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Херсонської області