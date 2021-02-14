У Тернополі жінка обкрадала вірян у храмах

Протягом одного дня невідома жінка у 4-х храмах міста обікрала вірян.



Злодійка у день водосвяття побувала у 4-х церквах на різних масивах. Під час богослужінь злодійка викрадала мобільні телефони: у когось з кишені, у когось з сумки.

Крадені мобільні телефони у тернолянок шахрайка встигла продати, а гроші витратила, повідомляють у місцевій поліції.

Правоохоронці встановили особу злочиниці. Вияснили, що до крадіжок причетною виявилася 58-річна мешканка Дніпропетровської області, яка обкрадала жінок за аналогічною схемою у інших містах. Її оперативники розшукали на Буковині.

За усіма фактами крадіжок розпочаті кримінальні провадження. Мешканці Дніпропетровщини тернопільські поліцейські інкримінують частину 2 статті 185 ККУ. Триває досудове розслідування. // Діло