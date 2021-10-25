З бердичівського виправного центру втік рецидивіст (фото)

Чоловік неодноразово судимий за крадіжки та грабежі.

Про це повідомляється у Телеграм-каналі Київ Оперативний.

“24.10.2021 року засуджений Саченко Руслан Григорович, 10.04.1986 року народження, самовільно покинув Бердичівський виправний центр”, – йдеться в повідомленні.

Особливі прикмети: зріст 173 см., волосся чорне, шрам над бровою і на голові, ніс зламаний, повернутий в праву сторону, кульгає на праву ногу. Був одягнений в чорну куртку з написом “Армані” й чорні спортивні штани.

Якщо хтось побачить – зателефонуйте, будь ласка: 0679695246, 0931407498 або 102. // Діло