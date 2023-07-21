Експоліцейського виправдали від підбуренення до підкупу судді

Орджонікідзевський районний суд міста Запоріжжя визнав колишнього співробітника поліції невинуватим у підбурюванні до замаху на надання хабара судді.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 19 липня.

У вересні 2017-го до обвинуваченого підійшов знайомий, який знав його як працівника поліції. Чоловік повідомив, що в його товариша правоохоронці вилучили набої, пістолет і згортки з білим порошком. Після цього обвинувачений нібито запропонував передати через нього неправомірну вигоду судді Запорізького районного суду Запорізької області за те, щоб покарання було не повʼязане із позбавленням волі.

Обвинувачений начебто запевнив, що із головою Запорізького районного суду має дружні стосунки і може передати 1100 доларів судді, який розглядатиме справу. Водночас вважається, що він не мав на меті це робити і також вчинив шахрайство.

У лютому 2018 року експоліцейський гроші отримав двома частинами (5500 гривень та 900 доларів) і був затриманий. У ресторані він добровільно видав СБУ гаманець, в якому були помічені кошти.

На руках і рукавах верхнього одягу затриманого була люмінесцентна фарба жовто-зеленого кольору, якою позначали гроші.

Але в судовому засіданні чоловік своєї вини не визнав. Показав, що заявника знає з початку 2000-х, раніше в них були дружні стосунки. На його думку, це спроба провокації з боку його товариша. Далі він відмовився відповідати на запитання і просив його виправдати

Заявник підтвердив суду, що звертався до обвинуваченого, щоб той допоміг його знайомому, якому поліцейські нібито підкинули патрони при обшуку. Обвинувачений дав йому контакти адвоката і далі з цим адвокатом спілкувався його товариш, в якого був обшук. Заявник тільки чув, що адвокат, вивчивши справу, сказав, що все буде добре.

Але через три-чотири місяці обвинувачений знову зателефонував йому та запропонував побачитися. При зустрічі сказав, що справа товариша вже в суді і для того, щоб не було кримінальної відповідальності, треба певну суму грошей передати судді. Почувши це, чоловік одразу заявив у СБУ.

Заявник вважав, що він є потерпілим, тому що обвинувачений його обманув, адже зі слів адвоката він зрозумів, що справа не складна та все буде добре, проте з нього безпідставно вимагали гроші. Майнова шкода йому не завдана, гроші для передачі обвинуваченому йому видали в СБУ.

Чоловік, в чиїх інтересах нібито мали підкупити суттю, підтвердив, що мав проблеми із кримінальним провадженням і просив знайомого пошукати йому адвоката. Він уклав договір з адвокатом і передав другові 900 доларів, щоб той передав адвокатові. Але друг гроші адвокатові нібито не передав, а кудись дів ці кошти, загубив чи програв. Про те, щоб вирішити питання в суді за неправомірну вигоду він не просив. Дозвіл працівникам правоохоронних органів на використання його грошей в якості неправомірної вигоди він не надавав. Він з адвокатом звертався до товариша з приводу грошей, але той так і не повернув їх. Адвокат після укладання договору представляв його весь час у суді і адвокату гроші він більше не платив, хоча той просив заплатити за послуги.

Після цього заявника додатково допитали в судовому засіданні. Він пояснив, що товариш передав йому 900 доларів для того щоб, його не затримали та не було рішення суду по триманню його під вартою. Ці кошти він віддав обвинуваченому для передачі адвокату, коли саме не памʼятає, куди обвинувачений дів ці кошти йому не відомо. Передача цих коштів не стосується кримінального провадження щодо підкупу судді і подій, що відбувалися у січні-лютому 2018 року і документувалися СБУ. Тоді він не звертався до правоохоронних органів та не памʼятає чи повідомляв правоохоронні органи про ці події. При первинному допиті цей свідок говорив, що про те, хто платив за послуги адвоката йому не відомо і чи обговорювалась в його присутності оплата для адвоката не памʼятає.

Заявник вкотре наголосив, що гроші, які він у лютому 2018-му передав обвиунваченому, йому видавали працівники СБУ. Вважає себе потерпілим, оскільки його обманули. Пояснив, що раніше вже був потерпілим у кримінальних провадженнях повʼязаних з вимаганням хабаря.

У суді досліджувалися результати негласних слідчих (розшукових) дій. Зафіксовано розмови фігурантів від 15 і 19 лютого 2018 року – це дні, коли обвинуваченому передавалися гроші.

Із запису розмови вбачається, що заявник пропонує перейти до питання: «Короче, ладно давай к нашему», «Костян мозг выносит…. Я ему сказал, что все уже закрыто. Три на один он еще выскочил». На це обвинувачений відповідає «По другому ничего даже не будет… сначало к Ярой зайду, переговорю». На запитання, хто це відповідає: «Ну, судья наша». Заявник каже: «Я не все привез сейчас… Ну чтоб ты просто не переживал… понедельник крайний…я привез, грубо говоря, смотри, дать гривен… могу 200, могу 6 дать. Как лучше?» Обвинувачений: «Поменяю». Заявник: «Пять пятьсот хватит с головой». Обвинувачений: «Ну чтоб ты понимал. Я приехал, достал, показал, спрятал. Понимаешь на словах одно, а когда… О! Тогда другой разговор». Під час цієї зустрічі обвинуваченому начебто передано 5500 гривень.

19 лютого 2018-го під час розмови заявник говорить обвинуваченому: «Пацаны опять вчера звонили: Ну что? Говорю: короче, не доставайте! Завтра вопрос закроем! В натуре, деньги, все это. Братан ты меня только не подведи, чтоб оно там…». На це обвинувачений відповідає: «Я же тебе рассказал за эту процедуру, там» і додає: «Ну он хотел остаться дома, он останется дома». Заявник запитує, че призначили у справі суддю, на що обвинувачений відказує: «А я ездил?!». Заявник, у свою чергу, пропонує: «Ну съезди, позвони». Обвинувачений відповідає «Ну так я съезжу. Мне же нужно с чем-то приехать, чтобы ты понимал». На запитання, чи все буде нормально, говорить: «Да». Під час цієї зустрічі обвинуваченому передано 900 доларів США.

Інших аудіозаписів матеріали справи не містять. Аналізуючи вищезгадані розмови, суд не переконався, що дії обвинуваченого були спрямовані саме на підбурення. Навпаки, із розмов вбачається, що в обвинуваченого не було необхідності підбурювати співрозмовника до надання неправомірної вигоди, оскільки він сам хотів заплатити за вирішення проблеми.

Суд вважає, що досліджені докази не вказують на підбурювання, а саме умовляння, підкуп, погрози, примус чи інший спосіб схиляння потерпілого до надання неправомірної вигоди.

Водночас і ознак провокації злочину в діях заявника суд не встановив.

Обвинуваченому, окрім підбуруювання до хабара, також інкримінувалося шахрайське заволодіння коштами (ч.1 ст.190 КК). Але в цій частині суд закрив справу в 2022 році за клопотаннями обвинуваченого і його захисника у звʼязку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальості. Провадження закрили з нереабілітуючих підстав, отже обвинувачений погодився, що в лютому 2018 року він шляхом обману заволодів грошима заявника.