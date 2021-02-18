В центрі Харкова невідомі розбили 10 вітрин магазину (фото)

Невідомі пошкодили 10 скляних вітрин та вхідні двері до магазину. Сума збитків встановлюється.

Повідомлення про подію надійшло до чергової частини Харківського райуправління поліції № 3 18 лютого близько 03:10.

За адресою виїжджала слідчо-оперативна група районного управління поліції. Правоохоронці провели огляд місця події, вилучили відео з камер спостереження та речові докази.

Наразі інформація внесена до Єдиного обліку Харківського районного управління поліції № 3. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відділ комунікації поліції Харківської області