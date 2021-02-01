На Одещині двох чоловіків затримали за розбійний напад на АЗС

Зловмисникам правоохоронці оголосили підозру, наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

До автозаправної станції правопорушники прийшли пішки близько п’ятої години ранку. Погрожуючи пістолетом 20-річному оператору, вони зв’язали хлопця скотчем, а тоді відібрали у нього особисті речі, забрали з каси та сейфа майже 21-у тисячу гривень і пішли.

Співробітники управління карного розшуку ГУНП в Одеській області спільно з відділом поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 викрили чоловіків за два дні. Один правопорушник – 31-річний уродженець сусідньої держави, який оселився у місті Рені, другий — 29-річний одесит. Затримали їх за місцем тимчасового мешкання.

В ході обшуків у зловмисників правоохоронці вилучили зброю, особисті речі потерпілого, гроші та інші речові докази.

Обом чоловікам слідчі повідомили про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 187 Кримінального кодексу України. Наразі підозрювані в ізоляторі тимчасового тримання перевіряються на причетність до інших злочинів, скоєних на території регіону. За розбій правопорушникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна.

Одеське районне управління поліції № 2