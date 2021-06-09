На Київщині чоловік обстріляв односельців через гавкіт собаки

У Київській області поліцейські затримали чоловіка, який через гавкіт собаки влаштував стрілянину.



Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Київської області.

Поліцейським повідомили, що у селі Паришків Броварського району чоловік відкрив стрільбу по людях та поранив чоловіка і жінку.

Як з’ясувалося, на одній із сільських вулиць 32-річного чоловіка роздратував гавкіт, через що між ним та односельцями виникла бійка.

Чоловік вирушив додому, взяв зброю та здійснив постріли у бік двох односельців, а третьому наніс удари руків’ям по голові. Після цього він пішов з місця події.

Чоловіка з пораненням грудної клітки та жінку з ушкодженням стегна госпіталізували.

Зловмисника затримали за місцем проживання, пістолет направили на експертизу. // Діло