Експоліцейську з Харківщини судитимуть за державну зраду

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора до суду скеровано обвинувальний акт стосовно колишньої поліцейської Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України).

Розслідуванням встановлено, що обвинувачена перейшла на бік ворога в період збройного конфлікту в умовах воєнного стану.

Вона пройшла співбесіди з представниками окупаційної влади – так званого «управління внутрішніх справ тимчасової цивільної адміністрації в Харківській області» та добровільно вступила на службу до незаконного окупаційного правоохоронного органу.

Зрадивши українському народові, обвинувачена виконувала функції представника псевдоправоохоронного органу у місті Ізюм Харківської області.

Спеціальне досудове розслідування здійснювалося слідчими Головного слідчого управління ДБР, оперативний супровід – працівниками поліції Департаменту ВБ Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офісу Генпрокурора