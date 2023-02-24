Експоліцейський Харківщини допомогав окупантам будувати «правоохранительную систему»

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру колишньому черговому сектору реагування патрульної поліції відділу поліцейської діяльності №1 Куп’янського районного відділу поліції ГУНП в області за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, експоліцейський під час окупації смт Шевченкове добровільно обійняв посаду «и. о. старшего следователя следственного отдела» у псевдоправоохоронному органі.

Згодом колаборант став працювати у фейковому «Управлении внутренних дел ВГА Харьковской области» на посаді «старшего дознавателя группы дознания Пункта полиции № 2 (дислокация пгт Шевченково)».

Щомісячно за віддану роботу на окупаційну владу підозрюваний отримував 60 тисяч російських рублів.

Псевдоправоохоронець допомогав окупантам будувати «правоохранительную систему», виконуючи низку функцій. Насамперед, він патрулював селище разом з російськими військовими, проводив незаконне затримання місцевих мешканців, брав участь у допитах затриманих осіб із застосуванням фізичної сили, проводив незаконні обшуки та відібрання особистих речей громадян.

Досудове розслідування проводять слідчі другого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, оперативний супровід — другий оперативний відділ ТУ ДБР у м. Полтаві, Харківське управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України та Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура