У Києві затримали серійного крадія велосипедів

Зловмисник викрадав двоколісні транспортні засоби біля торгівельних закладів, де власники їх залишали без нагляду, а потім продавав через оголошення у мережі Інтернет. Слідчі повідомили чоловіку про підозру у вчиненні трьох крадіжок.

Протягом серпня-місяця до чергової частини Дарницького управління поліції звернулися місцеві мешканці із заявами про викрадення велосипедів. Заявники пояснювали, що двоколісні транспортні засоби зникали під час відвідування торгово-розважальних центрів, залишаючи їх без нагляду біля входу будівлі.

Як повідомив начальник відділу кримінальної поліції Дарницького управління поліції Олексій Кабанченко, у ході проведення комплексу оперативних заходів працівники поліції затримали підозрюваного у вчиненні крадіжок кількох велосипедів:

«Зловмисником виявився раніше судимий за аналогічні злочини 29-річний мешканець Солом’янського району столиці, який цілеспрямовано приїжджав скоювати злочини в інший район. Ми довели причетність затриманого до вчинення трьох крадіжок. Викрадені велосипеди він продавав через оголошення у мережі Інтернет, один із них нам вдалося розшукати та повернути власнику».

Наразі слідчі Дарницького управління поліції оголосили чоловіку про підозру у вчиненні повторної крадіжки та розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання до п’яти років позбавлення волі.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Києва