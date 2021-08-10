Експосадовця державної компанії та двох пособників судитимуть за розтрату понад ₴78 млн.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно ексзаступника голови правління одного з Державних публічних акціонерних товариств та двох його пособників за фактом розтрати державних коштів та службового підроблення (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України).

Розслідуванням встановлено, що експосадовець державної компанії, яка займається наданням промислового обладнання та сільськогосподарської техніки аграрним виробникам на умовах фінансового лізингу, діючи у змові з керівниками двох підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності, він вчинив розтрату державних коштів, утворивши документальну видимість придбання у вказаних товариств агропромислового обладнання для передачі у лізинг, яке фактично державній компанії ніколи не передавалося.

Такими діями державній компанії завдано понад 78 млн грн збитків.

На майно експосадовця – будинок та частку у статутному фонді накладено арешт. З метою відшкодування завданих збитків до обвинувачених пред’явлено цивільний позов на суму понад 78 млн грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося Головним управлінням ДФС у м. Києві

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Київської міської прокуратури