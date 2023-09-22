Експосадовця Держземагентства з Хмельниччини за хабар увʼязнили на 5 років

Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області визнав колишнього чиновника винним в одержанні неправомірної вигоди в великому розмірі.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 18 вересня.

У грудні 2014 року начальник відділу Держземагентства у Ярмолинецькому районі Хмельницької області отримав 12 тисяч доларів за сприяння в оренді 40 гектарів землі під сільське господарство. Це сталося у салоні автомобіля у внутрішньому дворі будинку поблизу адмінбудівлі Головного управління Держземагенства у Хмельницькій області.

Обвинувачений обіцяв провести перевірку проектної документації, зареєструвати земельну ділянку і подати документи до головного управління. Після прийняття Головним управлінням Держземагентства у Хмельницькій області рішення щодо надання ділянки в користування на умовах оренди, обвинувачений мав підписати договір і зареєструвати його в управлінні юстиції.

Після викриття чиновник на внутрішніх поверхнях бокової кишені його штанів було виявлено нашарування спеціальної хімічної речовини, якою позначалися кошти.

У показаннях обвинувачений не заперечував, що узяв гроші. Але переконував суд, шо кошти брав не для себе, а на прохання заявника і для передачі особам, які не працювали в ГУ Держземагенства в Хмельницькій області, але могли вплинути на працівників цієї установи. Він узяв гроші, а потім нібито передумав і хотів їх повернути. Однак суд визнав такі пояснення неправдивими, адже вони повністю спростовуються іншими доказами.

Матеріалами НСРД підтверджується отримання обвинуваченим неправомірної вигоди, на записі чутно, як він каже співрозмовнику передати йому кошти, пояснює, що він зараз віддає, підписує, реєструє документи, але в юстиції до кінця року зареєструвати вже не встигне.

Доводи захисту шодо провокації суд відхилив як голослівні.

Водночас чиновник громадянину не погрожував, не примушував його до надання коштів. Тому ознаку вимагання хабара суд з обвинувачення виключив.

Чоловік уперше притягується до кримінальної відповідальності, що помʼякшує йому покарання. Він має позитивні характеристики, на цей час працює землевпорядником Чорноострівської селищної ради Хмельницької області,рацює, допомагає батькам похилого віку, один з яких є інвалідом 1 групи.

Проте своєї експосадовець фактично не визнав навіть під тиском зібраних доказів, намагався уникнути відповідальності і це дає підстави вважати, що, перебуваючи на волі, він може продовжити злочинну діяльність.

Суд призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі у мінімальному розмірі в межах санкції, а саме 5 років, також із конфіскацією майна і забороною обіймати посади в органах державної влади на 3 роки.

У березні 2016-го в цій справі вже ухвалювався аналогічний вирок, але у 2018 році Верховний суд його скасував. У рішенні йшлося про те, що місцевий суд формально розглянув клопотання сторони захисту про перевірку отриманих доказів на предмет їх допустимості. А саме, не перевірив, чи були на момент проведення оперативно-технічних заходів достатні підстави для підозри особи у вимаганні неправомірної вигоди і чи з дотриманням вимог закону проводилась оперативно-розшукова діяльність.