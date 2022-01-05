Експрацівницю «Приватбанку» підозрюють у привласненні коштів клієнтки

За процесуального керівництва прокурорів Первомайської окружної прокуратури колишній заступниці директора одного із відділень АТ КБ «ПриватБанк» повідомлено про підозру за фактом привласнення чужого майна шляхом зловживання службовим становищем (ч.2 та ч.3 ст. 191 КК України).

Встановлено, що будучи службовою особою банківської установи та маючи доступ до кредитних карток клієнтів банку, а також право доступу та зміни електронної інформації по кредитним карткам клієнтів, заволоділа коштами клієнтки банку в сумі 18,5 тис грн.

Розслідування триває.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Первомайська окружна прокуратура Миколаївської області