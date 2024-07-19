Експрацівник магазину «Епіцентр» ошукав покупців на ₴1 млн., обіцяючи знижки 70% на техніку

За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру мешканцю столиці, який шляхом обману заволодів грошима громадян під виглядом великих знижок в мережі магазинів «Епіцентр» (за ч. 2 ст. 190 КК України).

Чоловік, аби увійти в довіру до потенційних клієнтів, видавав себе за чинного співробітника мережі магазинів «Епіцентр» та переконував, що може допомогти придбати побутову техніку зі знижкою до 70 % .

Покупців він просив переказати гроші на його картку або картку його дружини чи знайомих. Після отримання оплати чоловік одразу припиняв виходити з покупцями на зв’язок, а гроші привласнював.

Наразі встановлено 28 потерпілих від шахрайства, їх ошукали на 1 млн гривень. Проте кількість ошуканих громадян може бути значно більшою.

Київська міська прокуратура