Експравоохоронець працював у псевдополіції та «зливав» окупантам дані про учасників АТО та працівників СБУ

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру експоліцейському за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що колишній помічник чергового сектору реагування патрульної поліції відділу поліцейської діяльності №1 Куп’янського РВП поліції ГУНП в Харківській області під час окупації смт Шевченкове перейшов на бік ворога.

Спочатку він патрулював селище, затримував осіб, здійснював прийом заяв та повідомлень про злочини, а також охороняв новостворену «поліцію».

Згодом зрадник вже вирішив працевлаштуватись до так званого «Управления внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области», для чого подав всі необхідні документи. Окупанти призначили його на посаду «исполняющего обязанности участкового инспектора полиции отдела участковых инспекторов полиции».

Аби догодити своїм куратором, він також «зливав» їм дані про відомих йому учасників АТО та співробітників СБУ.

Пізніше зрадника перепризначили та він став «уполномоченным группы уголовного розыска Пункта полиции №2 (дислокация пгт Шевченково)».

За «роботу» на окупантів він щомісячно отримував 45 тисяч рублів.

Досудове розслідування проводять слідчі другого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, оперативний супровід — другий оперативний відділ ТУ ДБР у м. Полтаві, Харківське управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України та Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура