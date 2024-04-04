Ексрадника Офісу президента Артема Шила взяли під варту

Колишнього радника Офісу президента і ексглаву одного з департаментів СБУ Артема Шила взяли під варту з альтернативою застави в 30 млн гривень.

Відповідне рішення ухвалила суддя Вищого антикорупційного суду Катерина Сікора, пише Центр протидії корупції. Розгляд запобіжного заходу для Шилу почали ще вчора, але перенесли на ранок 4 квітня.

Адвокати підозрюваного наполягали на закритому розгляді справи, але суд відмовив.

У випадку внесення застави Шило повинен залишатися в межах Києва, не спілкуватися з іншими підозрюваними, з працівниками СБУ та іншими особами, зокрема головою Офісу президента Андрієм Єрмаком, його заступником Олегом Татаровим, віцепрем’єром Камишіним, віцепрем’єром Кубраковим з приводу обставин кримінального провадження.

Він також повинен утримуватися від відвідувань приміщень Укрзалізниці, Офісу Президента, здати закордонні паспорти, носити електронний браслет.

“Схеми” додали, що сторона обвинувачення просила запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 50 мільйонів гривень.

“Необхідність такого запобіжного заходу обгрунтовували тим, що Шило може втекти, переховуватись або знищити докази. А ще – прокурор САП заявив, що один з фігурантів справи неодноразово згадував про контакти Шила з топ-чиновниками країни, зокрема головою Офісу президента та його заступником, віце-прем’єр-міністром, керівником «Укрзалізниці», міністром інфраструктури – їх планують допитати”, – повідомили журналісти.

Артему Шилу інкримінують керування організованою групою, діяльність якої, за даними слідства, призвела до заволодіння 94,8 млн грн при закупівлі трансформаторів для Укрзалізниці. // LB.ua