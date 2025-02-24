За підпал авто мешканця Запоріжжя посадили на 7 років

Комунарський районний суд міста Запоріжжя визнав місцевого жителя винним у знищенні чужого майна шляхом підпалу і перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 13 лютого.

У вересні-жовтні 2024 року обвинувачений після листування із невстановленою особою спалив дві машини і при спробі підпалу службової автівки поліції його зупинили працівники СБУ.

У суді чоловік визнав вину і пояснив, що в Telegram познайомився із дівчиною, яка, нібито, назвалася співробітницею колекторської фірми і запропонувала заробляти підпалом авто. Спочатку говорила, що потрібно налякати боржників, а потім про заможних жінок, які так хочуть помститися своїм чоловікам за зраду.

Обвинувачений розповів, що, підпаливши першу машину, зняв відео і через 15 хвилин сам викликав на місце пожежну охорону. За «роботу» отримав 8 тисяч гривень які витратив на власні потреби, зокрема продукти.

За другим разом замовниця хотіла підпал військового автомобіля десь у центрі міста. Обвинуваченому знайшов військову машину і підпалив. Йому заплатили 20 тисяч гривень.

На третій раз він встиг облити запалювальною сумішшю передню частину поліцейського автомобіля і був затриманий на місці.

Чоловік раніше неодноразово судимий за корисливі злочини і наркотики, лікувався від залежності, офіційно не працює. У нього вдома знайшли канабіс. У суді зловмисник сказав, що палив автомобілі із корисливим умислом, тепер йому соромно, він розкаюється і шкодує.

Суд призначив покарання — 7 років за ґратами і 17 тисяч гривень штрафу.