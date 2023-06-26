Екссекретаря Гостомельської ОТГ підозрюють у розтраті бюджетних коштів

Бучанською прокуратурою було оголошено про підозру у розтраті майна колишньому секретарю Гостомельської ОТГ.

Колишнього секретаря Гостомельської ОТГ, депутата VIII скликання Гостомельської селищної ради Анатолія Драпея підозрюють у вчиненні злочинів передбачених ч. 4 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 353 (Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи) КК України.

Драпей підозрюється у неправомірному підписанні рішень 21 сесії Гостомельської селищної ради, що призвели до неправомірного перерахування з бюджету селища грошових коштів у сумі близько 345 000 гривень фізичним особам. // УНН