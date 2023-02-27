За матеріалами ДБР відсторонено від посади очільника Шосткинської РВА

За матеріалами ДБР, Президент України своїм розпорядженням відсторонив від займаної посади очільника Шосткинської районної військової адміністрації.

Нагадаємо, працівники ДБР встановили, що у ніч перед широкомасштабною агресією рф проти України на територію нашої країни прибуло понад сорок російських залізничних вагонів, які перевозили продукцію українських компаній.

Скориставшись воєнним станом та своєю посадою голова районної військової адміністрації вирішив вилучити все майно.

У результаті було вилучено не лише російські вагони, але й те, що було в них: дизпаливо та скраплений газ. Надалі вагони з продукцією перегнали в інше місце та спустошили. Українські компанії зазнали збитків на понад 27 млн гривень.

Наразі рішенням суду понад 40 російських вагонів передано в управління до АРМА.

У січні 2023 року посадовцю повідомлено про підозру в неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих юридичних осіб (ч. 2 ст. 367 КК України).

ДБР