Поліцейські Київщини вилучили у членів наркоугруповання психотропних речовин на ₴36 млн.

Незаконний «бізнес» організували троє мешканців Фастівського району. Вони облаштували нарколабораторію у домоволодінні одного із членів угруповання. Готову продукцію фігуранти збували гуртовими партіями по всій країні, отримуючи щомісяця понад 10 мільйонів гривень прибутку.

Викрили членів наркоугруповання оперативники управління боротьби з наркозлочинністю в Київській області ДБН НП України спільно зі слідчими обласного управління поліції Київщини під процесуальним керівництвом прокуратури Київської області.

Встановлено, що організував наркобізнес 25-річний чоловік. Він залучив до незаконної діяльності ще двох мешканців Київської області, віком 25 та 34 років. Лідер обладнав нарколабораторію у господарському приміщенні одного із членів угруповання, де виготовляв амфетамін та пігулки екстазі. Прекурсори він замовляв через Інтернет, а готову продукцію передавав своїм спільникам, які займалися її фасуванням та збутом. Щомісяця фігуранти виготовляли близько 30 кг психотропних речовин, які збували гуртовими партіями по всій країні за допомогою сервісу поштових відправлень.

Вчора, 5 серпня, правоохоронці за силової підтримки бійців ППОП провели обшуки за місцями проживання фігурантів та у їх автомобілях. В результаті вилучено близько 16 кг амфетаміну, 3 кг «MDMA», мефедрон, станок для виготовлення пігулок екстазі, лабораторне обладнання, електронні ваги, пакувальні матеріали та мобільні телефони.

Загальна вартість вилучених заборонених речовин за цінами «чорного» ринку становить близько 36 мільйонів гривень.

Крім того, поліцейські встановили трьох отримувачів посилок із психотропами, які придбали «товар» для подальшого збуту.

Вилучені речові докази скеровані на проведення відповідних експертних досліджень.

За вказаним фактом слідчі розслідують кримінальне провадження, розпочате за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Подальші процесуальні рішення, зокрема повідомлення фігурантам про підозру та обрання запобіжного заходу будуть прийняті після надходження результатів експертиз.

За вчинене зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Департамент боротьби з наркозлочинністю

Національної поліції України