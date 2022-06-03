У Києві судитимуть 40-річного окупантофіла

Прокурорами Київської міської прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт відносно 40-річного мешканця столиці за фактом поширювання матеріалів, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України.

Згідно з матеріалами слідства, чоловік, піддавшись меседжам російської інформаційної пропаганди, упродовж березня-квітня 2022 року розміщав на своїй сторінці у соціальній мережі публікації з виправдовуванням збройної агресії російської федерації проти України та прославленням військових країни-агресора.

Дії обвинуваченого кваліфіковано слідством за ч. 2 ст. 436-2 КК України, санкція якої передбачає позбавлення волі до 5 років із конфіскацією майна.

У ході досудового розслідування чоловік змінив свої погляди, повністю визнав свою вину та розкаявся у вчиненому.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими СУ ГУ НП в м. Києві.

Київська міська прокуратура