Ексслідчу податкової адміністрації судитимуть за привласнення понад ₴450 тис., вилучених під час обшуку

Житомирською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за фактом привласнення чужого майна шляхом зловживання службовим становищем та незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 388 КК України).

За даними слідства, старша слідча з особливо важливих справ Державної податкової адміністрації в області привласнила речовий доказ понад 450 тис грн. Кошти було вилучено під час обшуку у помешканні фігуранта справи — директора приватного товариства. Обвинувачена використала їх на власний розсуд.

Незаконні дії викрито обласною прокуратурою спільно зі співробітниками територіального управління ДБР, розташованого у місті Хмельницькому, за оперативного супроводу Управління СБУ в області та сектору внутрішньої безпеки Головного управління ДФС в області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Житомирської обласної прокуратури