Прокуратура Житомирщини довела незаконність продажу майна, арештованого для відшкодування заподіяної громаді шкоди на суму ₴39,7 млн.

Апеляційні скарги Житомирської обласної прокуратури щодо незаконності продажу учасником кримінального провадження нерухомого майна, яке перебувало під арештом, Житомирський апеляційний суд визнав обґрунтованими.

Відповідно, скасовано рішення суду першої інстанції про відмову прокуратурі у задоволенні позову, а укладені відповідачем договори купівлі-продажу арештованого майна визнано недійсними.

Обставини справи. Фігурант провадження – засновник-директор каменедобувного підприємства, яке незаконно видобувало граніт на території Хорошівської селищної ради. Унаслідок цього громаді заподіяно шкоди на суму 39,7 млн грн. Наразі стосовно нього суд розглядає справу за фактом порушення правил використання надр та зловживання повноваженнями, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 240, ч. 2 ст. 364-1 КК України).

З метою відшкодування заподіяної територіальній громаді шкоди, за ініціативи прокурорів, суд наклав арешт на нерухоме майно відповідача. Також прокуратурою заявлено позов про стягнення з нього усієї суми заподіяних збитків.

Не дивлячись на заборону відчуження, фігурант продав своєму земляку, жителю м. Чернівці, складський бокс та квартиру у Житомирі, які перебували під арештом.

Такі неправомірні дії є спробою уникнення відповідальності щодо відшкодування територіальній громаді заподіяних збитків у великих розмірах.

Прокуратура звернулася з позовами про визнання договорів купівлі-продажу арештованої нерухомості недійсним, фраудаторним (фіктивним) правочином, однак Корольовський районний суд міста Житомира відмовив у розгляді.

Натомість апеляційний суд визнав вимоги прокуратури законними.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури