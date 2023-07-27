«Ексслузі народу» Арістову вручили підозру

Народному депутату Юрію Арістову, якого в середині липня помітили на Мальдівах, вручили підозру.

Як передає Укрінформ, про це Державне бюро розслідувань повідомляє у Телеграмі.

“За матеріалами розслідування ДБР та СБУ 27 липня генеральний прокурор повідомив про підозру народному депутату у внесенні службовою особою завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів (ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України)”, – ідеться в повідомленні.

Працівники ДБР встановили, що народний депутат вніс до офіційних документів завідомо недостовірні відомості щодо терміну його перебування за кордоном, мети відрядження, країни перебування та часу повернення до України.

Зазначається, що це було зроблено для відпочинку депутата з його сім’єю в одному із готелів на території Мальдівської Республіки.

Як повідомлялося, агенція журналістських розслідувань “Слідство.Інфо” поінформувала, що народного депутата із парламентської фракції “Слуга народу”, заступника голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Юрія Арістова в середині липня помітили у 5-зірковому готелі Waldorf Astoria Maldives, що розташовується на приватному острові Ітхаафуші (Мальдіви).

Керівник фракції “Слуга народу” Давид Арахамія ініціював питання негайного призупинення членства у фракції Арістова. Незадовго після цього Арістов написав заяву про складання повноважень народного депутата України.

27 липня Верховна Рада достроково припинила повноваження народного депутата Арістова.

Юрій Арістов у 2019 році був обраний до Верховної Ради від партії “Слуга народу” за списком під номером 42 як безпартійний. Раніше Арістов був головою Комітету ВР з питань бюджету, нині перебуває на посаді заступника керівника Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки.