Екстопменеджерів «Укрінмашу» викрили на розтраті ₴3,5 млн.

21 квітня 2021 року детективи Національного бюро за процесуального керівництва САП повідомили колишнім керівникам та посадовцям державного підприємства ДГЗІФ «Укрінмаш» (входить до складу ДК «Укроборонпром») про підозру у розтраті понад 140 тис. євро (3,49 млн грн за курсом НБУ).

Йдеться про:

генерального директора* ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» (ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 1 ст. 366 КК України);

в.о. генерального директора* ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» (ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України), на даний момент радник на громадських засадах віце-прем’єр-міністра України – міністра з питань стратегічних галузей промисловості України;

заступника генерального директора* ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України), наразі — один із керівників ДП «Укроборонсервіс»;

начальника департаменту ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» (ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України);

начальника відділу контрактів №1 ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» (ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України);

начальника відділу контрактів № 2 ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» (ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України);

директора приватної компанії та її кінцевого вигодонабувача (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України);

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Слідство встановило, що впродовж 2014-2015 рр. керівництво «Укрінмашу» організувало постачання за кордон продукції, виробленої на інших підприємствах «Укроборонпрому», за участі приватної компанії, кінцевим вигодонабувачем якої була особа, що мала дружні взаємини з одним із топменеджерів держпідприємства. «Укрінмаш» уклав із цією компанією агентську угоду з супроводу зовнішньоекономічного контракту, за що та справно отримувала від «Укрінмашу» кошти. Однак, як встановило слідство, відповідні послуги фактично не надавались, а акти виконаних робіт підробляли за участі службових осіб «Укрінмашу». Загалом слідство встановило, що упродовж 2014-2015 рр. «Укроборонпром» незаконно перерахував приватній компанії понад 140 тис. євро, що за курсом НБУ становить майже 3,49 млн грн.

Розслідування наведених фактів НАБУ та САП розпочали навесні 2018 року за власними напрацюваннями. Чинне керівництво «Укроборонпрому» співпрацює зі слідством та сприяє встановленню всіх обставин вчинення злочину.

«*» — посади вказані на момент вчинення злочину

Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

НАБУ