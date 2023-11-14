Ексзаступника голови правління банку підозрюють у розтраті майже пів мільярда гривень

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генпрокурора колишньому заступнику голови правління АТ «Банк «Фінанси та Кредит» повідомлено про підозру в участі у злочинній організації та розтраті чужого майна (ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст . 191 КК України).

За даними слідства, заступник голови правління банку, будучи членом кредитного комітету цієї фінустанови, у 2010 році увійшов до складу злочинної організації, створеної та очолюваної одним із власників цього банку.

Підозрюваний оформив кредитні договори на підконтрольну лідеру злочинної організації юридичну особу, яка не мала обігових коштів та кредитної історії, а також будь-якого майна у власності.

У подальшому учасники злочинної організації виготовляли зовнішньоекономічні контракти між підприємством та підконтрольними організатору компаніями-нерезидентами з метою використання їх для виведення коштів з банку позичальником.

За результатами протиправних дій з рахунків банку незаконно виділено понад 147 млн грн та 17 млн євро кредитних коштів. В подальшому їх перераховано на рахунки компаній-нерезидентів та фактично виведено з території України. Загальна сума незаконно виведених коштів становить майже пів мільярда гривень.

Досудове розслідування здійснюється слідчими ДБР за оперативного супроводу співробітників СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора