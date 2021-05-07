Викрадення людей, катування та вимагання $35 тис. – на Київщині викрито сімох членів злочинного угруповання

За процесуального керівництва Київської обласної та Бориспільської окружної прокуратур затримано та повідомлено про підозру семи членам організованої злочинної групи за фактами незаконного позбавлення волі або викрадення людини, катування та вимагання (ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 28, ч.1 ст.127, ч. 4 ст. 189 КК України).

За даними слідства, на території Чернігівської та Київської областей з грудня 2020 року діяло злочинне угруповання, учасники якого займалися рейдерством та вимаганням грошових коштів і майна за неіснуючі борги. За винагороду від «замовників» вони примушували громадян насильницьким шляхом до виконання незаконних вимог або вигаданих зобов’язань. Також члени злочинного угруповання викрадали та незаконно позбавляли волі людей.

Злочинна група характеризувалася безумовним визнанням її лідера іншими членами, дисциплінованістю учасників, конкретним розподілом ролей та функцій кожного виконавця. Для забезпечення стабільності та безпеки функціонування угруповання при підборі учасників враховувалися їх особисті якості, фізичні дані, вміння діяти в групі, кримінальне минуле, навички поводження з вогнепальною зброєю.

З кінця минулого року вони переслідували двох мешканців Бориспільського району, вимагаючи 35 тис доларів США за начебто підпал автомобілів «Mazda CX7» та «Subaru Outback». Члени злочинного угруповання погрожували застосуванням фізичного насильства до потерпілих та їх родичів у разі відмови надати вказану суму коштів. З метою підтвердження серйозності своїх намірів, на початку квітня 2021 року вони викрали та незаконно позбавили волі одного з потерпілих. Тримаючи його у лісосмузі поблизу траси «Київ-Харків», жорстоко катували, били молотком по голові, доки той не був змушений визнати нібито свою провину у підпалі і не погодився відшкодувати так звані збитки.

Правоохоронці затримали учасників злочинного угруповання під час передачі частини коштів.

У ході спецоперації правоохоронцями одночасно проведено понад 10 обшуків на території двох областей за місцем проживання затриманих осіб, а також у транспортних засобах. Під час слідчих дій виявлено та вилучено мобільні телефони, зброю та боєприпаси, чорнові записи, транспортні засоби, які використовувалися для вчинення злочинів.

Викрито діяльність злочинного угруповання прокурорами спільно зі слідчими СВ Бориспільського райуправління поліції Головного управління Нацполіції України в Київській області, за оперативного супроводу СБУ.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Примітка: відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора