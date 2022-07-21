Фахівці попередили про нову кібератаку з використанням програми-викрадача

Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, попереджає про розповсюдження небезпечного файлу.

Файл з назвою «Доповідь0507224.ppt» містить зображення-мініатюру, на якій згадується Оперативне командування «Південь».

Відкриття документу зрештою призведе до виконання на комп’ютері шкідливої програми-стілера AgentTesla та викрадення інформації.

Фахівці припускають, що кібератака була спрямована на державні організації України. // internetua.com