Судитимуть жительку Одеського району, яка позбавила життя свою дев’ятимісячну доньку

Слідчі висунули фігурантці обвинувачення і скерували матеріали справи до суду. За скоєне жінці загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо: на початку травня до поліції звернулася 43-річна жителька Яськівської громади і повідомила про раптову, з незрозумілих причин, смерть донечки, якій не було й року. Утім під час проведення слідчих дій правоохоронці встановили, що до смерті дитини причетна сама заявниця. Жінка у гніві перекрила доньці дихальні шляхи, коли та плакала.

За результатом призначеної слідчими судово-медичної експертизи, було підтверджено, що смерть немовляти настала внаслідок механічної асфіксії (удушення). Крім того, згідно з висновком судово-психологічної експертизи, жінка повністю усвідомлювала свої дії щодо доньки, могла ними керувати, на момент вчинення злочину була осудною.

За клопотанням поліцейських, суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Окрім загиблої дитини, вона виховувала ще чотирирічну доньку. Після лікарського обстеження, за рішенням служби у справах дітей, дівчинку тимчасово влаштували до бабусі.

«Зібравши достатню кількість доказів, слідчі висунули фігурантці обвинувачення в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, вчиненому щодо малолітньої дитини. Згідно із санкцією п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України, максимальне покарання за цей злочин – довічне позбавлення волі. Слідство завершено і обвинувальний акт скеровано до суду. Державне обвинувачення в суді підтримуватиме Біляївська окружна прокуратура, під процесуальним керівництвом якої проводилося розслідування», – зазначив начальник Одеського районного управління поліції № 2 Андрій Донець.

Одеське районне управління поліції № 2