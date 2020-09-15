На Сумщині чоловік вбив свого приятеля

Подія сталася в Путивлі, на території одного з дачних кооперативів міста. Двоє приятелів під час вживання спиртного посварилися і схопились за ножі.

В результаті один з них від отриманої травми помер, іншого буквально за добу затримала поліція.

Попередньо з’ясовано, що в дачному будинку на території кооперативу близько півроку мешкали два приятелі, чоловіки віком 52-х та 61-го років.

Вони не працювали, перебивалися випадковими заробітками, а вечорами пиячили. Того дня під час такого «застілля» приятелі посварилися. Конфлікт швидко переріс у бійку, під час якої обидва почали розмахувати ножами та поранили один одного.

Після сварки чоловіки розійшлись: старший з пораненням шиї звернувся до лікарні за медичною допомогою, а молодший, вийшовши зі своєї хати, пішов на город. Там він втратив свідомість, впав і помер.

Якщо вину чоловіка буде доведено в суді, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Слідство триває. // Вартові еспресо