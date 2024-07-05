Наніс ножове поранення товаришу та втік: поліцейські Вінниччини затримали 37-річного зловмисника

Чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, ножем вдарив знайомого у грудну клітину, а після вчиненого злочину переховувався у сусідньому селі. Тепер фігурант може провести за ґратами до восьми років ув’язненням.

До поліції на лінію 102 звернувся житель Гайсинського району, який повідомив, що біля місцевого магазину поранили чоловіка. На місце події негайно виїхали поліцейські та швидка медична допомога.

Працівники Гайсинського райуправління з’ясували, що між двома знайомими виник словесний конфлікт, у ході якого 37-річний місцевий житель ножем наніс тілесні ушкодження своєму товаришу та втік з місця події. 32-річного потерпілого із пораненням госпіталізували.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили та затримали фігуранта, причетного до вчиненого злочину. 37-річний зловмисник переховувався у сусідньому селі Гайсинського району. У нього вилучили речовий доказ – ніж, яким він поранив знайомого.

Чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (Умисне тяжке тілесне ушкодження). За вчинене йому загрожує покарання – до 8 років позбавлення волі.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Процесуальне керівництво здійснює Гайсинська окружна прокуратура.

Відділ комунікації поліції Вінницької області