Фастівчанина засуджено за побиття до смерті власної дружини

Прокурором Фастівської місцевої прокуратури підтримано публічне обвинувачення відносно 32-річного мешканця с. Гвардійське в умисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого (ч.2 ст.121 КК України).

У ході слідства встановлено та доведено в суді, що обвинувачений, у стані алкогольного сп’яніння на грунті ревнощів наніс своїй цивільній дружині множинні удари руками по голові.

Внаслідок отриманих травм 25-річна жінка померла за кілька днів у реанімаційному відділенні Фастівської районної лікарні, що підтвердили результати судово-медичної експертизи.

Суд визнав фігуранта провадження винним у вчиненні вказаного злочину та призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на 8 років.

Примітка: відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської обласної прокуратури