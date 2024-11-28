Судитимуть директора благодійної організації та його спільника, які за $12000 допомагали ухилянтам виїхати за кордон

Прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону скерували до суду обвинувальний акт стосовно директора благодійної організації та військовослужбовця за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

Слідством встановлено, що обвинувачені налагодили схему переправлення військовозобов’язаних через держкордон. Для цього підшуковували чоловіків, які хотіли незаконно виїхати з України, оформляли їх як водіїв-волонтерів та вносили до інформаційної системи «Шлях».

За свої «послуги» брали 12 000 доларів США з людини.

Досудове розслідування та оперативний супровід здійснювало ТУ ДБР, розташоване у м. Краматорську.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора