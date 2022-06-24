Фейки проти Порошенка і Байдена на замовлення Кремля поширював агент ФСБ Деркач

Служба безпеки України нарешті офіційно визнала народного депутата Андрія Деркача російським агентом, хоча американський уряд запровадив проти нього санкції ще у 2020 році.

Про це нагадав політолог Тарас Чорновіл на сторінці у Facbook.

Він також зауважив, що саме Деркач та його спільники продукували на замовлення Кремля фейкові звинувачення проти Порошенка і Байдена.

“Чудово. СБУ нарешті визнала, що нардеп Андрій Деркач завербований рашистською розвідкою та готував агентурну мережу для сприяння окупації України”, – зауважив він.

Виникає просте, але логічне запитання – чому, маючи інформацію, що нардеп Деркач є агентом російських спецслужб, українські силовики та суди відкривали та розслідували кримінальні справи на основі його заяв і використовували його слова як докази у звинуваченнях, пише Чорновіл.

“До речі, а “слуги” Олександра Качури в списку цієї агентури нема? Чи цей факт буде приховувати Служба? Те, що Качура очолював після втечі медведчука з України його “Украинский вибор”, їм не зашкодило зробити колаборанта депутатом. А потім він легалізував напрацювання Деркача. І саме того дня, коли Зеленський проводив свій “брифінг під дощем”, вони зіграли в чотири руки. Качура в Раді разом із сотнею “слуг” біля трибуни виголосив звинувачення Байдену, посилаючись на записи Деркача. А Зеленський під Маріїнським при журналістах наказав Венедіктовій ці склепані в фсб деркачівські плівки перетворити в кримінальні провадження”, – додав він.

“Позавчора помітили, як поспіхом втікав до Польщі нардеп Дубінський (обраний від “слуг” Зеленського в Київській області). Він, ще перебуваючи в президентській фракції, був найвірнішим партнером Деркача та разом з ним розкручував підготовану в фсб рф тему про “зраду Порошенка та зовнішнє управління від Байдена”. Ця ж парочка також спільно пробувала проштовхнути явно пранкерську заготовку про “розмову Порошенка з путіним” – ту, де “жму руку”, що досі люблять цитувати “слуги”, – також зауважив Тарас Чорновіл.

“То я цікавлюся: Дубінський покинув Україну, попереджений про офіційне оприлюднення викриття їхньої агентурної роботи на ворога? Уже після початку війни СБУ арештувала помічника Деркача Ігоря Колєснікова, який здав усю агентуру та плани сприяння агресорам. Може Дубінського вчасно попередили, що він може бути в списках? І хто оформив дозвіл нардепу екс-слузі Дубинському на виїзд за кордон? Кажуть, що Зеленський особисто погоджує ці списки щодо всіх чоловіків до 60 років”, – додав він.

“Отак одне повідомлення СБУ у розслідуванні, за яке Службу можна реально похвалити, а скільки нових питань до правлячої верхівки”, – зауважив Чорновіл.

Як відомо СБУ заявила, що викрила агентурну мережу Головного управління Генштабу рф (відомого, як ГРУ), до якої входив народний депутат України Андрій Деркач, який, за даними слідства, курував створення низки приватних охоронних підприємств у різних областях, щоб використати ці структури для швидкого захоплення України.

Ще у 2020 році Міністерство фінансів США застосувало персональні санкції проти Андрія Деркача, пояснюючи це рішення саме тим, що він понад десяток років був активним російським агентом.

Журналісти провели низку розслідувань про біографію та діяльність випускника радянської школи КДБ Деркача, а також оприлюднені ним у 2020 році записи нібито розмов між президентом України Порошенком та віце-президентом США Байденом. Крім того, Деркач був активним противником надання автокефалії Православній церкві в Україні та разом з іншими депутатами з фракції ОПЗЖ намагався заблокувати визнання української церкви Вселенським патріархатом.

Водночас нардеп, колишній член президентської фракції Гео Лерос заявив, що президент Зеленський та голова Офісу президента Єрмак були ініціаторами оприлюднення нардепом Деркачем так званих “плівок Порошенка-Байдена”. За це, за версією Лероса, влада розплатилася із депутатом можливістю встановити свій контроль “Енергоатомом”. // «Прямий»