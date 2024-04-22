2 роки не був на свіжому повітрі: на Закарпатті «соццентр» проти волі утримував пенсіонера

На Закарпатті в стаціонарному відділенні територіального центру соцобслуговування міста Берегове невідомі відібрали майно у самотнього 72-річного чоловіка.

У закладі пенсіонера утримували кілька років,повідомляє Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

За словами чоловіка, в грудні 2020 року його помістили в стаціонарне відділення центру, де утримували проти волі.

До березня 2023 року у підопічного забирали пенсію, втім він не підписував будь-яких заяв щодо залишення або передачі виплат комусь іншому.

Кілька разів пенсіонер намагався втекти із закладу.

“Персонал ловив чоловіка й відібрав засоби пересування. У зв’язку з цим людина понад два роки не була на свіжому повітрі.

На вимогу підопічного звернутися до правоохоронних органів ніхто також не реагував. Ба більше, заклад протягом цього часу перевірявся Національною соціальною сервісною службою України”, – повідомляють в офісі омбудсмена.

Під час чергової спроби чоловіка втекти із закладу, його спіймали соціальні працівники, втім йому вдалося викликати поліцію. // УП. Життя